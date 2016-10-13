Посольство Росії у Сирії вдруге за місяць обстріляли з мінометів

Про обстріл, що тривав майже дві години, повідомила прес-служба МЗС Росії.

«12 жовтня, починаючи з 11.30, протягом майже двох годин район розташування Посольства Росії в Дамаску піддавався мінометному обстрілу з контрольованого екстремістами району Джобар. Одна з мін вибухнула в безпосередній близькості від поста зовнішньої охорони дипмісії, ще одна - недалеко від входу в консульський відділ, два мінометних снаряди здетонували в сотні метрів від огорожі Посольства. На дах місцевої школи, розташованої недалеко від російської зарубіжної установи, також впала міна, але не розірвалася», – йдеться в повідомленні.

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Російське МЗС зазначає, що в ході обстрілу ніхто зі співробітників дипустанови не постраждав, матеріальні збитки від обстрілу уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня посольство Росії у Дамаску зазнало мінометного обстрілу.

Одна з мін, як зазначили в російському зовнішньополітичному відомстві, вибухнула на території посольства поблизу житлового комплексу, ніхто зі співробітників не постраждав. Крім того, ще дві міни вибухнули поруч з посольством РФ.