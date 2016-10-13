Ханой зіпсував плани Москви: В'єтнам не дозволить розміщувати на своїй території іноземні військові бази
16:18, 13 жовтня 2016Світ
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Влада В'єтнаму заявила в четвер, що не дозволить іншим державам створювати на своїй території військові бази.
Туристи прогулюються повз будівлі національних Зборів (парламенту) в Ханої, В'єтнам / REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
"Послідовна політика В'єтнаму - не залучати військових союзників і не об'єднуватися з якою-небудь іншою країною проти третьої", – цитує агентство прес-секретаря міністерства закордонних справ В'єтнаму Ле Хай Біня.
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Він підкреслив, що "ми не дозволимо будь-якій іншій країні розміщувати військову базу у В'єтнамі".
Як повідомляв УНІАН, у міністерстві оборони Росії заявили, що займаються опрацюванням можливості повернення військових баз на Кубу і до В'єтнаму.
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