Росія хоче повернути військові бази на Кубу і до В'єтнаму: у Шойгу заявили, що вже працюють над планом

Про це повідомляє

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Ми цією роботою займаємося», - сказав він.

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Він також зазначив, що не хоче повідомляти деталі з даного питання, проте розповів, що керівництво відомства «переосмислює» рішення, які були прийняті з ліквідації баз у цих країнах.

Як повідомляв УНІАН, міноборони РФ для протидії нарощування сил НАТО до кордонів Росії створить дві нові дивізії в Західному військовому окрузі і одну - в Південному.