Росія хоче повернути військові бази на Кубу і до В'єтнаму: у Шойгу заявили, що вже працюють над планом
11:59, 07 жовтня 2016Світ
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Міністерство оборони Росії займається опрацюванням можливості повернення військових баз на Кубу і до В'єтнаму, заявив заступник міністра оборони Росії Микола Панков.
Про це повідомляє
Президент Росії Володимир Путін і міністр оборони Росії Сергій Шойгу / Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє РИА «Новости».
«Ми цією роботою займаємося», - сказав він.
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Він також зазначив, що не хоче повідомляти деталі з даного питання, проте розповів, що керівництво відомства «переосмислює» рішення, які були прийняті з ліквідації баз у цих країнах.
Як повідомляв УНІАН, міноборони РФ для протидії нарощування сил НАТО до кордонів Росії створить дві нові дивізії в Західному військовому окрузі і одну - в Південному.
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