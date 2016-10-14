Мальдіви оголосили про вихід зі складу Співдружності націй

У заяві міністерства закордонних справ країни йдеться, що рішення про вихід із Співдружності було "важким, але неминучим", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як пояснюється в заяві міністерства, країна зробила ряд серйозних зусиль для розвитку демократичних інститутів у країні, проте Співдружність не оцінила ці старання.

"На жаль, Співдружність націй не визнає прогрес і досягнення, які Мальдіви досягли в розвитку культури демократії в країні, а також будівництві та зміцненні демократичних інститутів", - йдеться в заяві влади Мальдів.

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Раніше Співдружність попередила владу Мальдів про те, що якщо країна не продемонструє прогрес у розвитку демократії, то буде поставлено питання про призупинення членства республіки в Співдружності націй.

У 2008 році Мохамед Нашид став першим демократично обраним президентом Мальдів після довгого періоду авторитарного правління. У 2012 році в країні спалахнула політична криза, в результаті якої Мохамед Нашид був змушений подати у відставку під тиском армії і поліції.

У минулому році Нашид був звинувачений в терористичній діяльності і засуджений до 13 років в'язниці. Ці події і вирок екс-президенту країни викликали негативну реакцію міжнародного співтовариства.

В Співдружність націй входить Великобританія і більшість її колишніх колоній.