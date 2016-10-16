Есмінець ВМС США втретє за тиждень обстріляли з території Ємену

Про це повідомили американські чиновники, передає Reuters.

Зазначається, що судно застосувало засоби протиракетної заходи й не було пошкоджене.

Читайте такожЕсмінець США зазнав обстрілу з боку єменських повстанців

Інцидент стався у ніч із суботи на неділю. По есмінцю було випущено як мінімум одну ракету.

"Ми оцінюємо ситуацію. Усі наші кораблі й екіпажі у безпеці й неушкоджені", - запевнив один із чиновників США.

Нагадаємо, 13 жовтня американський військовий корабель другий раз за тиждень потрапив під ракетний обстріл біля берегів Ємену.