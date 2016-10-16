Есмінець ВМС США втретє за тиждень обстріляли з території Ємену
05:38, 16 жовтня 2016Світ
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Есмінець ВМФ США, перебуваючи у міжнародних водах у Червоному морі, знову зазнав обстрілу з території Ємену.
Есмінець USS Mason / REUTERS
Про це повідомили американські чиновники, передає Reuters.
Зазначається, що судно застосувало засоби протиракетної заходи й не було пошкоджене.
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Інцидент стався у ніч із суботи на неділю. По есмінцю було випущено як мінімум одну ракету.
"Ми оцінюємо ситуацію. Усі наші кораблі й екіпажі у безпеці й неушкоджені", - запевнив один із чиновників США.
Нагадаємо, 13 жовтня американський військовий корабель другий раз за тиждень потрапив під ракетний обстріл біля берегів Ємену.
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