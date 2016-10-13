Есмінець США вдруге за тиждень потрапив під обстріл біля берегів Ємену

Про це повідомляє Reuters з посиланням на співрозмовника в адміністрації, передає РБК.

За його словами, дві ракети впали поряд з есмінцем USS Mason і супроводжуючим його кораблем Ponce з території, яка знаходиться під контролем хуситів. У відповідь на обстріл військовий корабель, який знаходиться на бойовому чергуванні в північній частині Баб-ель-Мандебської протоки, також зробив кілька залпів оборонного озброєння.

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Джерело агентства уточнило, що обидва американських корабля не отримали ушкоджень, постраждалих серед особового складу флоту немає.

Прес-секретар Пентагону Пітер Кук в ході прес-конференції з журналістами заявив, що США «належним чином» відреагують на обстріл ракетами американських військових кораблів.

«Ті, хто загрожує нашим силам повинні знати, що командування США зберігає за собою право захищати свої кораблі, і ми будемо реагувати на цю загрозу в свій час і належним чином», — зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що есмінець Військово-морського флоту США USS Mason (DDG-87) піддався невдалому ракетному обстрілу з боку території Ємену, підконтрольній повстанцям-хуситам.