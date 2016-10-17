"Стоп Путін": У центрі Афін пройшла акція проти російської агресії в Україні

Мітингарі на акції "Стоп Путін, стоп війна" виступали проти російської агресії в Україні, передає «5 канал».

На центральній площі грецької столиці півтори сотні людей із українськими прапорами скандували гасла, які засуджують дії Москви стосовно України.

Активісти, серед яких були представники української та грузинської діаспор, а також греки, вимагали посили присутність місії ОБСЕ на Донбасі та звільнити незаконно ув’язнених в РФ українців.

Читайте такожРосія змушує Донбас і Україну кровоточити, поки цього бажає господар Кремля - ПорошенкоЗазначається, що активісти також розповідали звичайним перехожим про ситуацію в Україні та роздавали листівки англійською та грецькою мовами.

Як раніше повідомляв УНІАН, українці у понад 70 містах щонайменше 27 країн світу 14 жовтня вийшли на акцію «Stop Putin's War In Ukraine 2.0».

14 жовтня акція «Stop Putin's war in Ukraine» пройшла і під посольством Росії у Києві. 13 жовтня мітинг відбувся у Римі.