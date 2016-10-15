Українці у понад 70 містах світу вийшли на акцію проти російської агресії в Україні

За повідомленням медіапорталу української діаспори VIDIA, у п’ятницю ввечері акції проходили у містах ЄС, США, Австралії та Нової Зеландії, передає Радіо Свобода.

Серед вимог активістів – виведення з території України всіх російських військ та озброєння, а також посилення місії ОБСЄ. Активісти вимагають також звільнити громадян України, яких утримують у Росії та анексованому Криму.

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14 жовтня акція «Stop Putin's war in Ukraine» пройшла і під посольством Росії у Києві.

13 жовтня мітинг відбувся у Римі.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Брюсселі відбулась акція StopPutinsWarinUkraine, учасники якої закликали зупинити війну в Україні та президента Росії Володимира Путіна.

Учасники акції тримали в руках плакати та скандували англійською мовою: "Зупинити Путіна, зупинити війну!", "Більше санкцій!", "Ваша країна може бути наступною!", "Свободу Роману Сущенку!", "Свободу всім незаконно утримуваним!", "Путін – терорист!".

Нагадаємо, 14 і 15 жовтня у більш як 30 країнах світу заплановані акції солідарності з українським народом під гаслом StopPutinsWarinUkraine.