Дружина Трампа про його скандальні слова: Так говорять хлопчики, щоб хизуватися

"Я сказала чоловікові, що такі висловлювання неприйнятні. І я була здивована, оскільки це не той чоловік, якого я знаю", - заявила Меланія Трамп в інтерв'ю CNN, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За її словами, під час бесіди Трампа з ведучим камери не були увімкнені та працював тільки мікрофон.

"І мені цікаво, чи знали вони, що мікрофон був включений. Це була хлоп'яча розмова, і ведучий підбиває його говорити брудні і нехороші речі", - переконана Меланія Трамп.

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За її словами, "так кажуть хлопчики, коли вони дорослішають і намагаються хизуватися один перед одним, розповідають про дівчаток".

Вона підкреслила, що раніше не чула від чоловіка подібних висловлювань.

Раніше дружина Трампа уже висловлювалася на захист чоловіка: "Сподіваюся, люди приймуть його вибачення, як це зробила я", - сказала вона.

На записі, зробленому в 2005 році, Дональд Трамп, зокрема, говорить провідному американському каналу NBC Біллі Бушу, що, якщо ти зірка, "можна робити з жінками все, що завгодно". Мільярдер допускає надзвичайно вульгарні і образливі щодо жінок висловлювання, згадуючи, що приставав до якоїсь заміжньої жінки.

Після того, як запис потрапив в інтернет, Трамп назвав свої коментарі звичайним чоловічим базіканням у роздягальні" і заявив, що в житті ніколи б не дозволив собі нічого подібного.

Після публікації запису розмови Дональда Трампа з Біллі Бушем дві жінки розповіли газеті New York Times, що Трамп приставав до них під час випадкових зустрічей у різні роки. Штаб Трампа заявив, що вся стаття - брехня.

Через скандал багато республіканців та їхніх спонсорів відмовилися від підтримки Трампа.