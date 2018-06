The New York Times відкинула звинувачення Трампа у наклепі після публікації про його домаганнях до двох жінок

Американська газета The New York Times заявила в четвер, що відкидає претензії кандидата в президенти США Дональда Трампа в наклепі і не буде спростовувати свій матеріал, в якому дві жінки розповіли про домагання до них з боку Трампа. Про це в листі адвоката Трампа заявив віце-президент і заступник головного юриста NYT Девід Мак Кроу, передає РБК з посиланням на Reuters.

«Ніщо в нашій статті не мало ні найменшого впливу на репутацію, яку пан Трамп своїми словами і діями сам собі створив», — написав Мак Кроу.

Він додав, що якщо Трамп продовжить наполягати на тому, що стаття була наклепницькою, то газета «вітатиме можливість через суд його переконати».

Сам Трамп продовжує наполягати на свій невинності. Виступаючи в четвер на передвиборчому мітингу у Флориді, він назвав претензії до нього «безглуздими і смішними» і пообіцяв надати докази.

«У нас є вагомі докази, щоб оскаржити цю брехню, і вони будуть опубліковані відповідним чином в належний час, дуже скоро», — заявив політик.

Раніше на статтю NYT відповіли в штабі Трампа. Там її назвали вигадкою, і застерегли газету про те, що випускаючи «таку абсолютну брехню» можна зробити «політичне вбивство».

Стаття під назвою «Дві жінки розповіли про непристойні дотики Трампа» (Two Women Say Donald Trump Touched Them Inappropriately) була опублікована 12 жовтня. В ній нині 74-річна Джессіка Лідс з Манхеттена розповіла, що коли їй було 38 років, вона сиділа поряд з Трампом в салоні літака, і під час польоту політик нібито підняв підлокітник і почав до неї торкатися.

Інша співрозмовниця газети — Рейчел Крукс — розповіла, що у 2005 році, коли їй було 22 роки, вона працювала секретарем на ресепшен компанії Bayrock Group, головний офіс якої знаходився у власному Трампу хмарочосі Трамп-тауер на Манхеттені. Одного разу Трамп насильно поцілував дівчину біля дверей ліфта, заявила вона NYT.

Раніше газета The Washington Post опублікувала відеоролик 2005 року, в якому Трамп розповідає історію спокушання заміжньої жінки. Тоді кандидат у президенти США зазначив, що часто намагається поцілувати красивих жінок і, що «коли ти зірка, вони дозволяють зробити це».

Пізніше телекомпанія CNN оприлюднила ще 18 фрагментів з різних інтерв'ю, в яких Трамп говорить про жінок «грубо і принизливо». Білий дім назвав слова республіканця про жінок «сексуальним насильством», проте сам Трамп до того моменту вже зізнався, що сказав «дурні речі» і приніс вибачення за подібні висловлювання.