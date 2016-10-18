Росія вже веде війну в Європі - прем'єр Естонії

Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Тааві Рийвас, повідомляє Postimees.

"Росія з тим самим розмахом продовжує війну на сході і півдні від Європи і, чесно кажучи, і в самій Європі, якщо ми врахуємо всі методи війни", - сказав Рийвас.

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"Наш східний сусід для просування користується як конвенціональними, так і гібридними методами, так само, як гібридний автомобіль використовує при русі різні види палива. Втручання за допомогою кіберзасобів у вибори президента, фінансування екстремістських партій Європи і їхня індоктринація в Криму, перешкоджання незалежного розслідування авіакатастрофи, поширення пропаганди та брехні підпадають під опис другої категорії", - пояснив він.

На думку Рийваса, в цьому контексті змінилися погляди західної громадськості.

"Це відображає не тільки оцінку, що міститься в новій глобальній стратегії ЄС, згідно з якою дії Росії в Україні і в регіоні Чорного моря в цілому до самих основ потрясли архітектуру безпеки Європи. Цинічний конфлікт, що триває в Україні і в Сирії, а також нещодавнє розслідування авіакатастрофи щодо MH17 і багато іншого все більшою мірою змушує західну громадськість розплющити очі й уважно вивчити, що відбувається", - сказав прем'єр-міністр Естонії.