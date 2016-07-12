Челсі Меннінг, яка "злила" понад 700 тисяч секретних документів сайту Wikileaks, намагалася покінчити із собою у в'язниці

Про це повідомляє Російська служба BBC.

Раніше військове командування повідомило, що 5 липня 2016 року Меннінг була терміново направлена з в'язниці в лікарню. Причину госпіталізації засудженої військові не назвали.

Адвокати не призводять подробиці інциденту і заявляють, що розголосивши інформацію про госпіталізацію, військові порушили право Меннінг на таємницю особистого життя.

За словами адвокатів, про те, що трапилося, вони дізналися лише наступного дня від репортерів.

Челсі Меннінг, яка раніше була відома під ім'ям Бредлі Меннінг, з 2013 року відбуває тюремне ув'язнення у військовій в'язниці Форт-Лівенворт, штат Канзас.

У 2014 році суд задовольнив прохання рядового Меннінга змінити його чоловіче ім'я Бредлі на жіноче Челсі, а в 2015 році солдату-трансгендеру дозволили пройти курс гормональної терапії.

Нагадаємо, в червні 2012 року Ассанж, якого розшукують в США і Швеції, отримав притулок в посольстві Еквадору в Лондоні і знаходиться там. 25 червня 2015 року міністр юстиції Франції Крістіан Тобіра допустила, що Париж може надати притулок Джуліану Ассанжу і Едварду Сноудену. "Якщо Франція вирішить запропонувати притулок Едварду Сноудену і Джуліану Ассанжу, я б не здивувалася. Ця можливість існує", - сказала міністр.

При цьому вона підкреслила, що в цьому питанні рішення приймає не вона, а прем'єр-міністр і президент. Ця заява пролунала на тлі публікації документів Агентства національної безпеки США про прослуховування французьких держслужбовців, серед яких останні три президенти Франції Жак Ширак (1995-2007), Ніколя Саркозі (2007-2012), а також нинішній глава держави Франсуа Олланд, який зайняв пост в 2012 році