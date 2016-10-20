США не покладають великих надій на переговори щодо Сирії в Женеві - Керрі
Держсекретар США Джон Керрі заявив, що не покладає великих надій на консультації щодо Сирії за участю представників військових відомств Росії і США, що почалися в середу в Женеві.
Він закликав Москву зосередитися на пошуку нових шляхів вирішення сирійського конфлікту, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Як пояснив Керрі, навіть при досягненні певної угоди щодо Сирії не можна бути впевненим, що сторони конфлікту будуть виконувати свої зобов'язання.
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У середу ввечері, як повідомили в Кремлі, російський президент Володимир Путін обговорив по телефону зі своїм сирійським колегою Башаром Асадом гуманітарну паузу в Алеппо.
"У ході розмови обговорювалася ситуація навколо Алеппо в контексті гуманітарної паузи, а також у цілому розвиток ситуації в Сирії", - повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Раніше в Держдепі США заявили, що російський план призупинити на 8 годин бомбардування Алеппо міг би стати хорошим рішенням, але цього занадто мало і зроблено це занадто пізно.