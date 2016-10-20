Десята жінка звинуватила Трампа в сексуальних домаганнях

Як передає Бі-Бі-Сі, 45-річна інструктор з йоги Карена Вірджинія стала десятою жінкою, яка розповіла про непристойну поведінку мільярдера.

Вона розповіла на прес-конференції, що Трамп хапав її за руку і торкався грудей в 1998 році на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.

Читайте також"Pussy-протест" в Чикаго: сотні жінок нагадали Трампу, що вони теж будуть голосувати на виборах (фотогалерея)

Вірджинія зачитала заяву, згідно з якою Трамп нібито звертав на неї увагу інших чоловіків і говорив: "Гей, подивіться на це. Ми таку ще не бачили. Подивіться на ці ноги".

"Як ніби я була предметом, а не людиною", - розповіла Вірджинія, додавши, що відчувала себе "заляканою і безпорадною".

На початку місяця журналісти оприлюднили приватний запис 2005 року, на якому Трамп допускає ремарки щодо чіплянь до жінок, що обурило багатьох.