Бельгія звинуватила Росію у фабрикації даних про удар F-16 по Сирії

Він зажадав від Москви офіційного спростування, передає РБК.

У повідомленні міністра оборони Бельгії Стівена Вандепута йдеться, що оборонне відомство Росії передало військовому аташе бельгійського посольства в Москві "так звані докази, які повинні були продемонструвати, що F-16 бельгійських ВПС були відповідальні за авіаудар в районі Алеппо".

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Передані докази "складаються з карти з маршрутом польоту, який нібито виконували бельгійські літаки", - розповів міністр. "З цієї карти випливає, що ідентифікаційні номери "свій-чужий" не належать бельгійським ВПС, що доводить, що твердження Міноборони Росії є сфабрикованими", - підкреслив Вандепут.

Він додав, що "очікує офіційної відмови від безпідставних звинувачень".

18 жовтня Міноборони Росії заявило про авіаудар по селищу Хассаджек в провінції Алеппо, в результаті загинули і шість отримали поранення різного ступеня тяжкості ще чотири людини. Відомство при цьому стверджувало, що під час нальоту в даному районі нібито були зафіксовані два F-16 ВПС Бельгії, а літаків ВКЗ Росії "там не було".