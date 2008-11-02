До виборів у США залишилося всього нічого

До виборів в США залишилося всього дві доби. Кандидати в президенти прагнуть привернути на свій бік якомога більше людей. Напруга боротьби між ними не знижується.

Останні дні Барак Обама і Джон Маккейн навіть не думають про відпочинок, передає Эхо Москвы. Вони їздять штатами і виступають зі своїми програмами перед виборцями. Так республіканець Маккейн всю суботу провів на сході країни. Спершу він вирушив до Вірджинії – штату, який чотири роки тому приніс перемогу Бушу. Але тепер ситуація там інша. І Обама згідно з опитуваннями випереджає суперника більш ніж на 6 відсотків. Маккейн попросив тих, кому більше до душі політика республіканців, не зраджувати своїм переконанням. І проголосувати за нього. Він сказав, що підтримка додає йому сили, і він повинен виграти вибори. Закликав не вірити результатам опитувань і рейтингів кандидатів у президенти. «Так, наші показники знизилися, але ми ще повернемося, - сказав сенатор від Арізони. Маккейн дав зрозуміти, що готовий до майбутньої битви. І ви будете разом з нами», - промовив він, звертаючись до аудиторії. А потім заїхав до сусідньої Пенсільванії. Кандидат, якому 72 роки, завтра має намір поставити рекорд: об`їхати сім міст у різних штатах і виступити перед виборцями, відзначає Сі-ен-ен. А ось Барак Обама напередодні побував відразу в трьох штатах. Темношкірий сенатор виступив у Неваді, Колорадо і Міссурі, які стали ключовими для республіканців чотири роки тому. Саме там переміг Буш. Але зараз, упевнений Обама, все буде інакше. Попутний вітер дме нам в спину, наводять його слова західні ЗМІ. Ми повинні перемогти в Колорадо, і тоді виграємо вибори», сказав він, виступаючи в цьому штаті. Обама упевнений, що демократи дуже скоро змінять країну на краще. І сподівається на підтримку виборців. Тим часом опитування, проведене на замовлення агентства Рейтер, показує, що Обаму готові підтримати половина американців. На стороні Маккейна – 42 відсотки.

Результат виборів на думку експертів залежить від тих жителів країни, які приймуть рішення в останню хвилину. Нагадаємо, вони пройдуть в найближчий вівторок, 4 листопада.