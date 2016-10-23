Білий дім засуджує використання токсичних газів військами Асада

Про це повідомляє Reuters.

Четверта доповідь 13-місячного розслідування Організації Об'єднаних Націй та Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ), засуджує сирійські урядові сили через токсичну газову атаку в селищі Куменас (Qmenas) в провінції Ідліб 16 березня 2015 року.

У серпні, в третій доповіді з розслідування, уряд президента Сирії Башара Асада засуджується за дві атаки з використанням хлору – в селищі Талменес (Talmenes) 21 квітня 2014 року і 16 березня 2015 року в Сарміні. Також повідомляється, що бойовики «Ісламської держави» використовували гірчичний газ.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Білий дім прокоментував представлену на засіданні Радбезу ООН 21 жовтня спільну доповідь ООН і Організації по забороні хімічної зброї. Вашингтон закликав країни-члени ООН, які приєдналися до Конвенції про заборону хімічної зброї, в тому числі Росію та Іран, підтримати заходи для запобігання його подальшого застосування в Сирії.