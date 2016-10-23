Білий дім: Авіація Росії підтримує режим Асада у знищенні сирійського народу

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Відзначається, що режим Асада порушив конвенцію про заборону хімічної зброї, якої Сирія приєдналася в 2013 році. Це також є порушенням резолюції 2118 Радбезу ООН.

Білий дім закликав країни-члени ООН, які приєдналися до Конвенції про заборону хімічної зброї, в тому числі Росію та Іран підтримати заходи для запобігання його подальшого застосування в Сирії.

"Надаючи військову та економічну підтримку режиму Асада, Росія дозволяє йому продовжувати кампанію проти власного народу, в тому числі і з порушенням міжнародних норм, що підтверджує доповідь. Всі разом ми повинні послати сигнал, що світова громадськість не буде толерантно сприймати застосування зброї масового знищення", - наводить повідомлення сайт 112.