Білий дім: Авіація Росії підтримує режим Асада у знищенні сирійського народу
Білий дім прокоментував представлений на засіданні Радбезу ООН 21 жовтня спільний доповідь ООН і Організації по забороні хімічної зброї.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.
Відзначається, що режим Асада порушив конвенцію про заборону хімічної зброї, якої Сирія приєдналася в 2013 році. Це також є порушенням резолюції 2118 Радбезу ООН.
Білий дім закликав країни-члени ООН, які приєдналися до Конвенції про заборону хімічної зброї, в тому числі Росію та Іран підтримати заходи для запобігання його подальшого застосування в Сирії.
"Надаючи військову та економічну підтримку режиму Асада, Росія дозволяє йому продовжувати кампанію проти власного народу, в тому числі і з порушенням міжнародних норм, що підтверджує доповідь. Всі разом ми повинні послати сигнал, що світова громадськість не буде толерантно сприймати застосування зброї масового знищення", - наводить повідомлення сайт 112.