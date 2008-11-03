Школярка померла на уроці через невиконане домашнє завдання

Учениця однієї з шкіл Каїра померла прямо на уроці, побоюючись гніву вчителя за невиконане домашнє завдання з математики, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство МЕНА.

10-річна Хадіджа Мухаммед встала, коли прийшла її черга відповідати, але відразу впала на підлогу, знепритомнівши. Вчитель викликав швидку допомогу, проте медики вже не встигли врятувати дівчинку.

Губернатор Каїра на час проведення слідства усунув від роботи вчителя математики. Не виключено, що саме його жорстоке звернення коштувало дівчинці життя.

Проте, за даними слідства, ніяких слідів побоїв на тілі учениці не виявлено. В даний час експерти встановлюють причину загибелі школярки.

Мама Хадіджи повідомила, що вона і раніше неодноразово непритомніла, коли її охоплював страх.

У свою чергу в міністерстві освіти Єгипту нагадали, що в усі школи розіслані розпорядження, що строго забороняють застосовувати будь-які форми насильства і залякування дітей у школах.