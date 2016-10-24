На виборах до литовського Сейму лідирує "Союз селян і "зелених"

За даними агентства, "аграрії" перемогли в 36 виборчих округах, у новому парламенті вони матимуть 56 мандатів, передає РБК з посиланням на BNS.

Друге місце зайняв Союз Вітчизни - Християнські демократи Литви (TS-LKD), який за підсумками першого туру виборів з невеликою перевагою випереджав LVŽS. У Союзу Вітчизни в Сеймі буде 31 представник.

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На третьому місці опинилася Соціал-демократична партія Литви, що очолює нинішній уряд. У представників партії у підсумку 17 мандатів.

Ще 14 місць у Сеймі отримав Ліберальний рух, по вісім мандатів дісталося Виборчої акції поляків Литви та партії "Порядок і справедливість". Ще два мандати отримала Партія праці (лейбористи), по одному - Литовська партія зелених, Партія центру і партія "Литовський список".

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 23 жовтня, в Литві відбувся другий тур парламентських виборів. Близько 2,5 млн виборців обирали ще 68 депутатів Сейму за мажоритарною системою в одномандатних округах.

Сейм Литви складається з 141 члена. Народні представники обираються строком на чотири роки в одномандатних і багатомандатних округах шляхом таємного голосування на прямих виборах змішаної системи.