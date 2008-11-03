У Китаї під селевими потоками загинули понад 20 людей

У китайській провінції Юньнань внаслідок сходу селів, каменепадів і зсувів ґрунту загинули 22 особи, 45 вважаються зниклими безвісти, передає ІТАР-ТАСС.

У минулу неділю зумовлені зливами грязекам’яні потоки в гірській місцевості накрили кілька сіл і селищ, розташованих в околицях міста Чусюн. У зоні лиха зруйновано понад тисячу будинків. Великих збитків завдано транспортній інфраструктурі, сільському та водному господарству. З небезпечних місць було евакуйовано близько 26 тис. осіб.

У постраждалих районах тривають пошуково-рятувальні роботи. Проте найближчим часом ситуація може ускладнитися через нові зливи, прогнозують метеорологи.