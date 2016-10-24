Прикрашені стрічками кладовища і черепа з цукру: у Мексиці відзначають День мерців (фото, відео)
Десятки тисяч людей різного віку та достатку "перетворилися" у мерців і вбралися в чорні костюми.
Про це повідомляє ТСН.
У Мехіко проходять святкування, які передують традиційному для мексиканців Дня мертвих - свята, присвяченому пам'яті померлих. Сам День мертвих відзначають 1 і 2 листопада. Згідно з повір'ям, в ці дні душі померлих родичів відвідують рідний дім.
Традиції, пов'язані зі святом, включають в себе створення приватних вівтарів в честь покійного (черепа з цукру, вербена, улюблені продукти та напої померлого), а також відвідування могили з цими подарунками.
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До Дня мертвих мексиканці прикрашають кладовища стрічками та квітами, дороги до будинків померлих родичі прокладають свічками, щоб небіжчик міг знайти дорогу додому. Не обходиться і без процесій з нагоди свята - люди розфарбовуються під мерців і вбираються в чорні костюми.
Таким чином мексиканці не тільки шанують пам'ять своїх померлих родичів, але і сміються над смертю, показуючи, що перед нею всі рівні.