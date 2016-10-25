"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на поліцейську академію в Пакистані

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформаційний ресурс ІДІЛ Amaq

Атака була проведена бойовиками «Ісламської держави», йдеться в повідомленні ісламістського угруповання.

Як повідомляв УНІАН, увечері в понеділок, 24 жовтня, група озброєних людей, на ходу стріляючи з автоматів, ввірвалася на територію навчального центру, а потім до будівлі гуртожитку.

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Спочатку повідомлялося, що нападників було п'ятеро чи шестеро. Пізніше стало відомо, що троє з них мали на собі начинені вибухівкою пояси шахідів. Невдовзі до училища були стягнуті великі сили спецназу й регулярної армії, однак перестрілки та вибухи тривали ще понад дві години.

За останніми даними, внаслідок нападу загинули 59 осіб.