"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на поліцейську академію в Пакистані
Воєнізоване угрупування «Ісламська держава» у вівторок взяла на себе відповідальність за напад на поліцейську академію в пакистанському місті Кветта, в якому озброєні люди в масках вбили щонайменше 59 осіб і поранили понад 100 осіб.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформаційний ресурс ІДІЛ Amaq
Атака була проведена бойовиками «Ісламської держави», йдеться в повідомленні ісламістського угруповання.
Як повідомляв УНІАН, увечері в понеділок, 24 жовтня, група озброєних людей, на ходу стріляючи з автоматів, ввірвалася на територію навчального центру, а потім до будівлі гуртожитку.
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Спочатку повідомлялося, що нападників було п'ятеро чи шестеро. Пізніше стало відомо, що троє з них мали на собі начинені вибухівкою пояси шахідів. Невдовзі до училища були стягнуті великі сили спецназу й регулярної армії, однак перестрілки та вибухи тривали ще понад дві години.
За останніми даними, внаслідок нападу загинули 59 осіб.