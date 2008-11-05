Демократи лідирують на виборах до Конгресу США

Демократична партія лідирує на виборах в обидві палати Конгресу США, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

За попередніми підрахунками, в Сенаті демократам вже вдалося збільшити свою більшість на три голоси, довівши кількість своїх представників до 54. Це вже означає, що вони можуть більш не залежати від голосів двох незалежних сенаторів, які традиційно голосують разом з демократами. Крім того, результати голосування ще по 12 мандатам наразі не визначені, і це дає демократам можливість довести своє представництво до 60 місць з 100.

Утім, демократам не вдалося отримати перемогу над лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом, який став сенатором від штату Кентуккі. На виборах визначаться володарі 35 місць в новому Сенаті (одна третина сенаторів плюс два місця, що звільнилися, у Вайомінгу і Міссісіпі). З них 23 раніше належали республіканцям і 12 - демократам.

На виборах до Палати представників також лідирує Демократична партія, яка має добрі шанси зміцнити свою більшість в нижній палаті з 235 до 260-265 місць. На відміну від Сенату Палата представників повністю оновиться відповідно до результатів виборів цього року. Вибори в Конгрес США проводяться паралельно президентським.