З'явилися перші фотографії наслідків двох землетрусів у центральній Італії

Перший поштовх зафіксовано о 19:10 за місцевим часом. Другий стався через дві години - о 21:18. Після обох землетрусів спостерігалися ще коливань кілька силою від 2,6 до 3,9.

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Епіцентр обох поштовхів знаходився в районі комуни Кастельсантанджело-суль-Нера в регіоні Марке.

Влада кількох сусідніх міст повідомила про обвалення кількох будівель, в тому числі старих церков. Даних про постраждалих поки немає. В результаті першого поштовху постраждали дві людини.

Як повідомляв УНІАН, у центральній Італії ввечері 26 жовтня зафіксовано два землетруси магнітудою 5,4 та 6,1 бали. Поштовхи відчувалися в Римі, Перуджі та інших містах, розташованих у сусідніх регіонах.