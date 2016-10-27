The Wall Street Journal дізналася про перші санкції ЄС щодо сирійського Алеппо

Про це The Wall Street Journal дізналася від двох джерел, знайомих з ситуацією, пише Слон.

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Як уточнили співрозмовники видання, серед сирійських громадян, яких збираються включити в санкційний список, члени сирійського уряду, військові чиновники, а також бізнесмени, пов'язані з режимом президента Сирії Башара Асада.

Санкції передбачають заморожування активів сирійців, а також заборону на в'їзд до ЄС.

Крім того, в ЄС планують додати в санкційний список ще 18 членів сирійського уряду, проти яких ще не були введені обмежувальні заходи. За словами одного зі співрозмовників газети, санкції щодо них можуть бути введені вже наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, Верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні підкреслювала, що учасники саміту Євросоюзу не будуть приймати рішень щодо санкцій проти Російської Федерації.