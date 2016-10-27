ЄС не буде створювати окрему від НАТО европейську армію - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що створення оборонної структури в рамках ЄС поки що не обговорюється між ЄС і альянсом. Про це він заявив після завершення зустрічі міністрів оборони Північно-Атлантичного альянсу, передає «Європейська правда».

«І Федеріка Могеріні і Урсула фон дер Ляєн заявили, що не йдеться про створення європейської армії. Не створюється колективна оборона Європи. Не йдеться про те, що ЄС створюватиме структури, що конкуруватимуть із НАТО", - заявив генсек альянсу.

При цьому, за словами Столтенберга, все ж оборонну систему в ЄС будувати можна, однак таку, яка не дублюватиме, а доповнюватиме структуру НАТО.

"Цілком можливо будувати потужну систему європейської безпеки, не дублюючи, а доповнюючи структури (альянсу та ЄС - Ред.)", - наголосив він.

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Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав країни-члени Альянсу, які братимуть участь в багатонаціональних батальйонах, що посилять присутність НАТО на східних кордонах Альянсу та в регіоні Чорного моря.

"На початку цього року Канада, Німеччина, США та Велика Британія взяли зобов'язання бути лідерами (у формуванні) багатонаціональних батальйонів на східній частині нашого Альянсу. Я гордий повідомити, що сьогодні багато інших союзників підтвердили свій внесок в ці сили. Албанія, Італія, Польща, Словенія зроблять свій внесок в батальйон під лідерством Канади в Латвії. Бельгія, Хорватія, Франція, Люксембург, Нідерланди та Норвегія приєднаються до батальйону під лідерством Німеччини в Литві. Данія, Франція зроблять свій внесок в батальйон під лідерством Великої Британії в Естонії. Румунія та Велика Британія приєднаються до батальйону під лідерством США в Польщі", - повідомив він.