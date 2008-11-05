Путін випередив Леніна

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН очолює рейтинг російських політиків, під керівництвом яких країна розвивалася.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, рейтинг Всеросійського центру вивчення громадської думки оприлюднив дані про те, як росіяни оцінюють діяльність політичних лідерів Росії останнього століття – від Миколи II до В.ПУТІНА. Нинішнього президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА не включили до рейтинґу, зважаючи на невеликий час його перебування при владі на момент проведення опитування.

Зокрема, у рейтинґу політиків, під керівництвом яких, на думку росіян, Росія розвивалася в правильному напрямі, абсолютним лідером є В.ПУТІН (80%). На другому місці – Леонід Брежнєв (41%), замикає трійку лідерів Володимир Ленін (33%). По 31% голосів набрали Йосип Сталін і Микола II. За ними йдуть Микита Хрущов (29%), Михайло ГОРБАЧОВ і Борис Єльцин (по 17%).

Водночас Б.Єльцин займає перше місце в списку політичних лідерів, за яких, на думку росіян, РФ йшла неправильним шляхом (64%). З невеликим відривом за ним слідує М.ГОРБАЧОВ (63%). Далі в антирейтинґу розташовуються Й.Сталін і М.Хрущов (42% і 41% відповідно), В.Ленін і Л.Брежнєв (по 35%). Найменше голосів в антирейтинґу набрали Микола II (22%) і В.ПУТІН (8%).

Опитування проводили 24-25 травня 2008 року. Було опитано 1600 осіб у 140 населених пунктах у 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.