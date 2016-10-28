Військові літаки Росії і США пролетіли на небезпечно близькій відстані в Сирії - CNN

Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на CNN.

Генерал-лейтенант стверджує, що російський літак пролетів в межах 800 метрів від американського літака.

Напередодні агентство Bloomberg повідомляло, що Путін під час закритого засідання, дізнавшись про політ російського літака поруч з американським кораблем в Чорному морі, розкритикував цей інцидент. Деякі учасники засідання сказали, що США «заслужили це», у відповідь на це Путін запитав: «Ви що, з глузду з'їхали?». Про яку саме подію йде мова, джерела агентства не уточнили.

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Пізніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився підтверджувати або спростовувати інформацію про реакції Путіна на дії російських військових.

За словами Пєскова, закриті наради проводяться для того, щоб у вільному режимі обмінюватися там думками з актуальних питань. Путін запевнив його прес-секретар, не є прихильником нагнітання напруженості.