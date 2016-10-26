Король Іспанії Феліпе VI доручив Маріано Рахою сформувати уряд

Про це у вівторок, 25 жовтня Рахой повідомив журналістам, передає Deutsche Welle.

"Я прийняв це завдання", - сказав лідер іспанських консерваторів. Оскільки "Народна партія" Рахоя здобула на останніх виборах лише 137 мандатів з 350, вона може сформувати уряд меншості. "Я абсолютно свідомий труднощів, які супроводжують уряд меншості", - заявив Рахой.

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У парламенті має відбутися голосування щодо вотуму довіри уряду, яке Рахой гарантовано успішно пройде за умови, що найбільша опозиційна Соціалістична партія не буде голосувати проти. Як повідомлялося, днями соціалісти ухвалили рішення утриматися від голосування.

Нагадаємо, що Іспанія пережила вибори у грудні 2015 року та у червні поточного року. Внаслідок цих виборів консервативна партія втратила змогу сформувати більшість, що призвело до 10-місячної урядової кризи.