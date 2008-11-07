Наступного року МВФ пророкує рецесію Сполученим Штатам
09:04, 07 листопада 2008Світ
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А Британії - економічний спад
Міжнародний валютний фонд переглянув прогноз зростання світової економіки на 2009 рік.
Через світову фінансову кризу в низці розвинених країн очікується економічний спад.
За прогнозами МВФ, у Великій Британії він сягне 1,3%. Рецесія загрожує і Сполученим Штатам, повідомляє радіо «Свобода».
Загалом світова економіка і далі зростатиме завдяки країнам, які розвиваються. Однак темпи зростання суттєво сповільняться. Зростання економіки Росії прогнозується на рівні 3,5%, що набагато нижче, ніж у попередні роки.
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