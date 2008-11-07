Наступного року МВФ пророкує рецесію Сполученим Штатам

Міжнародний валютний фонд переглянув прогноз зростання світової економіки на 2009 рік.

Через світову фінансову кризу в низці розвинених країн очікується економічний спад.

За прогнозами МВФ, у Великій Британії він сягне 1,3%. Рецесія загрожує і Сполученим Штатам, повідомляє радіо «Свобода».

Загалом світова економіка і далі зростатиме завдяки країнам, які розвиваються. Однак темпи зростання суттєво сповільняться. Зростання економіки Росії прогнозується на рівні 3,5%, що набагато нижче, ніж у попередні роки.