Польський Сейм обмежив достроковий вихід на пенсію

Сейм Польщі ухвалив запропонований урядом закон, яким обмежено можливості поляків, що працюють у складних умовах, раніше виходити на пенсію.

Як повідомляє TVN24, закон підтримали 235 депутатів при 231 необхідних із 460 членів Сейму.

Таким чином, депутати обмежили кількість поляків, які мали б право раніше вийти на пенсію через важкі умови праці, з 1 млн. до 250 тис.

Згідно з прийнятим законом, право раніше виходити на пенсію отримають тільки особи, котрі народились після 1 січня 1948 року і які до 1 січня 1999 року пропрацювали щонайменше 15 років у складних умовах або виконували складну працю.

Водночас Сейм прийняв поправку, згідно з якою особи, котрі почали працювати до 1999 року і пропрацювали щонайменше 15 років у важких умовах, отримають компенсацію за те, що вони втратили право вийти раніше на пенсію.

Закон позбавив права раніше виходити на пенсію більшість вчителів, частину працівників залізниці та журналістів.

Депутати не погодились на поправку, згідно з якою право на швидшу пенсію мали б отримати листоноші, водії вантажівок, автобусів та трамваїв, електромонтери, що не виконують роботи під напругою, докери, висотні монтажники та музиканти, які грають на духових інструментах.

Однак Сейм згодився на швидший вихід на пенсію шахтарів та осіб, котрі займаються вивезенням сміття.

Сейм також відкинув 233 голосами президентський законопроект, яким пропонувалось продовжити дію чинного законодавства в сфері швидшого виходу на пенсію до 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада кілька тисяч людей протестувало у Варшаві проти зміни критеріїв умов важкої праці, запропонованої урядом, що призведе до зменшення кількості поляків, які мають право швидше вийти на пенсію.

Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ заявляв про намір застосувати вето на урядовий закон у разі його ухвалення Сеймом.

Довідка УНІАН. Парламент Польщі складається з двох палат: нижньої - Сейму та вищої - Сенату.

Ліберальна партія «Громадянська платфора», котра виграла останні дострокові парламентські вибори у вересні 2007 році, створила коаліцію з Польською аграрною партією (разом мають 240 голосів) й сформувала уряд, який очолив лідер партії Дональд ТУСК.

«Громадянська платформа» також має більшість у Сенаті.

«Громадянська платфора» перемогла в останніх виборах партію «Право і Справедливість», котру очолює брат польського Президента Ярослав КАЧИНСЬКИЙ, який до виборів обіймав пост прем’єр-міністра.

За даними Закладу соціального страхування Польщі (ZUS), котрий займається виплатою пенсій та так званих «рент», в країні станом на кінець вересня 2008 року було 4,8 млн. пенсіонерів та 2,6 млн. «рентистів».

Щомісяця на виплату пенсій на «рент» держава витрачає понад 3,84 млрд. доларів.

При цьому середня пенсія складає понад 550 доларів, «рента» за інвалідністю близько 500 доларів, а «родинна рента» - 460 дол.

«Родинні ренти» отримують діти за одного чи обох батьків, які померли, а також жінки або чоловіки у випадку смерті одного з подружжя.

У Польщі на пенсію на загальних засадах можуть вийти чоловіки в 65,а жінки в 60 років.