Прем’єр Іраку застерігає Туреччину від можливих провокацій

Під час прес-конференції у Багдаді аль-Абаді заявив, що Багдад не хоче ні протистояння, ні війни з Туреччиною, але іракські сили безпеки «готові до цього у разі необхідності», передає Радіо Свобода.

Хайдер аль-Абаді зазначив, що Ірак заборонив турецьким військам втручатися у бої проти угруповання «Ісламська держава» у місті Мосул. «Якщо Туреччина втрутиться у нинішні бої, ми діятимемо з ними як з ворогами», – зазначив іракський прем’єр.

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Зазначається, що наразі на півночі Іраку перебуває близько 1 тисячі турецьких військових, виведених Анкарою на запит іракського Курдистану. Вони тренують бійців курдських загонів «пешмерга».

Багдад закликає Туреччину прибрати свої війська з іракської території.

Раніше УНІАН повідомляв, що турецька армія направила танкове угрупування до південно-східної провінції Ширнак в районі Силопі на кордоні з Іраком. Туреччина не виключає можливості участі своїх військ в наземних операціях проти терористичної організації "Робоча партія Курдистану" в Іраку.