Анкара розповіла, що обговорювали глави генштабів ЗС Туреччини і Росії
15:30, 02 листопада 2016Світ
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Генштаб Туреччини розповів про зустріч глави відомства Хулусі Акар з його російським колегою Валерієм Герасимовим.
Глави генштабів Туреччини і росії провели зустріч в Москві / REUTERS
Відповідну інформацію поширила прес-служба турецького відомства, повідомляє Анадолу.
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Згідно з повідомленням, Акар і Герасимов обговорили в Москві питання поліпшення координації дій між двома країнами для врегулювання сирійського конфлікту, нормалізації ситуації в Алеппо, ліквідації загрози ІДІЛ і введення необхідного рівня безпеки в регіоні.
Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Акар прибув у Росію.
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