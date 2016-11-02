Анкара розповіла, що обговорювали глави генштабів ЗС Туреччини і Росії

Відповідну інформацію поширила прес-служба турецького відомства, повідомляє Анадолу.

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Згідно з повідомленням, Акар і Герасимов обговорили в Москві питання поліпшення координації дій між двома країнами для врегулювання сирійського конфлікту, нормалізації ситуації в Алеппо, ліквідації загрози ІДІЛ і введення необхідного рівня безпеки в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Акар прибув у Росію.