Японці занепокоєні через інцидент з російським підводним човном

Уряд Японії дипломатичними каналами запросив у російської сторони докладні дані про інцидент із атомним підводним човном у Японському морі, внаслідок якого загинули 20 людей. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на МЗС Японії.

Токіо цікавлять координати, де сталася НП, її причини й наслідки. Як зазначають у зовнішньополітичному відомстві, досі Москва повідомила лише, що "витоку радіації немає". "Є ймовірність, що інцидент стався біля японських територіальних вод, - зауважують у японському МЗС. - Ми не вважаємо достатніми кроки, зроблені раніше російською стороною".

ICTV