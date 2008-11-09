Японці занепокоєні через інцидент з російським підводним човном
17:29, 09 листопада 2008Світ
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Токіо цікавлять причини і наслідки
Уряд Японії дипломатичними каналами запросив у російської сторони докладні дані про інцидент із атомним підводним човном у Японському морі, внаслідок якого загинули 20 людей. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на МЗС Японії.
Токіо цікавлять координати, де сталася НП, її причини й наслідки. Як зазначають у зовнішньополітичному відомстві, досі Москва повідомила лише, що "витоку радіації немає". "Є ймовірність, що інцидент стався біля японських територіальних вод, - зауважують у японському МЗС. - Ми не вважаємо достатніми кроки, зроблені раніше російською стороною".
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