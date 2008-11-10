Forbes назвав Top-10 приватних компаній США

Журнал Forbes назвав найбільші приватні компанії США, присудивши першість аграрній і продовольчій Cargill.

Заснована 140 років тому, вона впродовж всієї своєї історії демонструвала вміння виживати в найважчі часи для країни, зазначає видання. Компанія, кількість працівників якої складає 152 тисячі, довела цього року свій річний оборот до 110,63 мільярдів доларів.

Другою найбільшою приватною кампанією в США названа Koch Industries з диверсифікованим бізнесом в хімічній, технологічній, сировинній індустрії, а також в енергетиці. Її оборот склав 98 мільярдів доларів. Кількість співробітників - 80 тисяч.

На третьому місці - автовиробник Chrysler, який попри обвал автомобільного ринку і падіння виробництва на 4%, утримав позицію порівняно з торішнім рейтингом. Chrysler, в якому працюють 66 тисяч осіб, одержав річний оборот у розмірі 59,7 мільярдів доларів.

До десятки потрапили також GMAC Financial Services, PricewaterhouseCoopers, Mars, Bechtel, HCA, Ernst & Young і Publix Super Markets.

У більш ніж 400 найбільших приватних кампаніях США працюють 6,2 мільйона осіб, а їх сукупний річний торговий оборот залишає 1,8 трильйона доларів.

РІА "Новости"