Forbes назвав Top-10 приватних компаній США
Наголошується “вміння виживати”
Журнал Forbes назвав найбільші приватні компанії США, присудивши першість аграрній і продовольчій Cargill.
Заснована 140 років тому, вона впродовж всієї своєї історії демонструвала вміння виживати в найважчі часи для країни, зазначає видання. Компанія, кількість працівників якої складає 152 тисячі, довела цього року свій річний оборот до 110,63 мільярдів доларів.
Другою найбільшою приватною кампанією в США названа Koch Industries з диверсифікованим бізнесом в хімічній, технологічній, сировинній індустрії, а також в енергетиці. Її оборот склав 98 мільярдів доларів. Кількість співробітників - 80 тисяч.
На третьому місці - автовиробник Chrysler, який попри обвал автомобільного ринку і падіння виробництва на 4%, утримав позицію порівняно з торішнім рейтингом. Chrysler, в якому працюють 66 тисяч осіб, одержав річний оборот у розмірі 59,7 мільярдів доларів.
До десятки потрапили також GMAC Financial Services, PricewaterhouseCoopers, Mars, Bechtel, HCA, Ernst & Young і Publix Super Markets.
У більш ніж 400 найбільших приватних кампаніях США працюють 6,2 мільйона осіб, а їх сукупний річний торговий оборот залишає 1,8 трильйона доларів.