Обама і Буш поговорять про Ірак і економічну кризу

У понеділок проведуть першу зустріч Буш і Обама. Це буде перша особиста зустріч діючого і майбутнього президентів США після недавніх президентських виборів.

У центрі переговорів у Білому домі будуть Ірак і економічна криза.

У суботу в радіозверненні Барак Обама заявив, що для американців настав час відкласти в сторону політичні розбіжності і спільно працювати для подолання кризи в економіці.

Інавгурація новообраного президента відбудеться 20 січня 2009 року.

Радіо Свобода