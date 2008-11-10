Обама і Буш поговорять про Ірак і економічну кризу

07:13, 10 листопада 2008
Світ
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У Білому домі відбудеться знакова зустріч

У понеділок проведуть першу зустріч Буш і Обама. Це буде перша особиста зустріч діючого і майбутнього президентів США після недавніх президентських виборів.

У центрі переговорів у Білому домі будуть Ірак і економічна криза.

У суботу в радіозверненні Барак Обама заявив, що для американців настав час відкласти в сторону політичні розбіжності і спільно працювати для подолання кризи в економіці.

Інавгурація новообраного президента відбудеться 20 січня 2009 року.

Радіо Свобода

 

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