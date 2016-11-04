У Туреччині пролунав вибух біля поліцейського відділку - ЗМІ

У Туреччині у місті Діярбакир сьогодні вранці прогримів вибух біля поліцейського відділку, пише Daily Sabah.

Повідомляється, що у місті напередодні затримали одного з лідерів опозиційної партії. Видання зазначає, що вибухнув автомобіль начинений вибухівкою.

Наразі офіційної інформації щодо кількості жертв не повідомляється, втім за даними видання, у результаті вибуху було поранено 30 осіб.

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На місце події одразу прибули карети швидкої допомоги.

Нагадаємо, на початку жовтня вісім турецьких військовослужбовців загинули, п'ятеро дістали поранення у результаті вибуху машини, начиненої вибухівкою, біля посту поліції.

ЗМІ повідомляли, що на місці вибуху утворилася воронка діаметром близько 15 метрів і глибиною до 6 метрів. За інцидент відповідальні бойовики забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК), також повідомили місцеві ЗМІ.