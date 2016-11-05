ІДІЛ взяло на себе відповідальність за вибух у Туреччині

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух в турецькому Діярбакирі, повідомляє РБК з посиланням на інформаційне агентство Amaq.

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Раніше, як зазначає видання, прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим поклав відповідальність за напад курдських бойовиків. За його словами, в результаті вибуху також загинув підозрюваний у нападі - член Робочої партії Курдистану (РПК), яка визнана в Туреччині терористичною організацією.

Інцидент в місті Діярбакир на південному сході Туреччини стався вранці 4 листопада. Тоді на вулиці Емек неподалік від поліцейської дільниці вибухнув замінований автомобіль. В результаті події загинуло вісім осіб, більше 100 постраждали. Як повідомляли влади Діярбакира, всіх поранених було госпіталізовано.