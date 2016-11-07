ЗМІ: у ФБР дізналися, що Клінтон доручала своїй філіппінській домробітниці приймати секретні документи

Про це повідомляє New York Post з посиланням на дані ФБР, передає 112.ua.

Так, Клінтон нібито просила свою покоївку, філіппінську іммігрантку Марину Сантос, у якої немає санкціонованого урядового доступу, роздруковувати проекти своїх промов, конфіденційні записки і досьє для телефонних розмов з главами іноземних держав.

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Клінтон отримувала важливі електронні листи від помічників у Державному департаменті, а потім просила, щоб вони пересилали повідомлення і будь-які додані до них документи Марині Сантос, щоб та роздруковувала їх у будинку держсекретаря, пише видання.

Як повідомляв УНІАН, ФБР завершило відновлене нещодавно розслідування по справі листів Клінтон. Підстави для пред'явлення звинувачень екс-держсекретаря не були знайдені. Про це ФБР повідомило Конгресу США.