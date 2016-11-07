Тисяча ув'язнених приїхала на месу Папи до Ватикану (фоторепортаж)

До Ватикану з 12 країн приїхала тисяча заґратованих, яких супроводжували охорона, родичі, волонтери та тюремні священики, повідомляє ТСН.

У самому храмі поліції не було. Також Ватикан додатково не посилював заходи безпеки ззовні.

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Служба пройшла у соборі Святого Петра. Папа Франциск закликав ув'язнених не втрачати надію, а тих, хто на волі, попросив поважати гідність затриманих.

Крім того, політиків він закликав поліпшити умови перебування у в'язницях, частіше застосовувати амністію й скасувати смертну кару, де вона ще є.

Як повідомляв УНІАН, у липні Папа Франциск заявив, що світ перебуває в стані війни.