Посольство Британії в Москві знову закидали частинами манекенів

Як повідомляє ТАСС, "російські студенти і сирійські студенти, які навчаються в Москві", вийшли до посольства Великобританії на "акцію підтримки Росії і російських дипломатів".

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Учасники акції тримали плакати: "Руки геть від російських дипломатів", "Руки геть від Росії". Деякі прийшли з прапорами Росії та Сирії.

"7 листопада група активістів знову закидала будівлю посольства Великобританії в Москві закривавленими манекенами і пластмасовими кінцівками", - йдеться на сайті "Гражданские силы.ру".

Повідомляється, що сьогоднішній захід став продовженням протестної акції, яка пройшла напередодні.

"Відчепіться від російської дипломатії", - вимагали учасники акції під посольством.

Нагадаємо, 4 листопада посольство Великобританії і резиденції британського посла в Москві закидали частинами манекенів. Акція протесту стала відповіддю на подібну акцію, яка пройшла у російського посольства в Лондоні.

Так, напередодні активісти з організації The Syria Campaign звели інсталяцію з сотень пластикових рук перед посольством Росії в Лондоні, заблокувавши вхід до дипустанови.