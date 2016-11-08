Вибори в США: Трамп вирвав більшість голосів на перших трьох дільницях

Про це повідомляє сайт телеканалу ABC News.

Зазначається, що кілька десятків виборців скористалися можливістю проголосувати опівночі у штаті Нью-Гемпшир, розпочавши Виборчий день 2016 у одному із ключових штатів, де вирішуватиметься доля президентських перегонів.

На трьох дільницях виборці могли проголосувати опівночі. Результати були оголошені одразу ж за кілька хвилин. Зокрема, з 64 бюлетенів 32 були на користь Трампа, 25 - на користь Клінтон, і ще три - на користь кандидата від Лібертаріанської партії Ґері Джонсона.

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Також виборці вписали в бюлетенях двічі ім'я сенатора від Демократичної партії Берні Сандерса, по одному разу - ім'я республіканського губернатора штату Огайо Джона Кейсіка та кандидата у президенти від республіканців у 2012 році Мітта Ромні.

За даними телеканалу CNN, виборчі дільниці по всій країні почнуть відкриватися о 6 ранку за місцевим часом (15:00 за Києвом).

На сайті телеканалу сказано, що головна боротьба за перемогу на виборах відбуватиметься у штатах Арізона, Колорадо, Флорида, Джорджія, Айова, Мічиган, Невада, Нью-Гемпшир, Північна Кароліна, Огайо, Пенсильванія, Юта, Вірджинія та Вісконсін.

Як повідомляв УНІАН, опівночі за місцевим часом у поселенні Діксвілл Нотч (штат Нью-Гемпшир, США) виборчі дільниці відкрилися і закрилися, як тільки проголосували усі 8 його жителів.