Виборчий штаб Трампа в Нью-Йорку огородили вантажівками з піском

Про це повідомляє TMZ.

Відзначається, що дані заходи прийняті для уникнення ймовірних терактів, які можуть бути пов'язані з виборами президента США.

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Крім того, заслін із вантажівок з піском встановлений біля готелю Hilton в центрі Манхеттена, біля готелю Peninsula, а також у конференц-центру Джейкоба Джавіца на березі Гудзона.