Виборчий штаб Трампа в Нью-Йорку огородили вантажівками з піском
03:51, 09 листопада 2016Світ
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Біля будівлі Трамп-тауер у Нью-Йорку, де розташована штаб-квартира кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа, з'явився заслін із вантажівок з піском.
Штаб Трампа в Нью-Йорку огородили вантажівками з піском / REUTERS
Про це повідомляє TMZ.
Відзначається, що дані заходи прийняті для уникнення ймовірних терактів, які можуть бути пов'язані з виборами президента США.
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Крім того, заслін із вантажівок з піском встановлений біля готелю Hilton в центрі Манхеттена, біля готелю Peninsula, а також у конференц-центру Джейкоба Джавіца на березі Гудзона.
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