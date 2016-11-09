В США закрилися всі виборчі дільниці, Трамп лідирує в більшості штатів
08:55, 09 листопада 2016Світ
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О 1.00 ночі за східноамериканскому часу завершилося голосування на виборах президента США.
REUTERS
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Голосування завершилося штатом Аляска, який має три голоси вибірників.
Опитування показували невелику перевагу кандидата від республіканців Дональда Трампа в цьому штаті.
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В цілому, за результатами підрахунку голосів, поки лідирує Дональд Трамп, який набирає 264 з 270 голосів вибірників. Його суперник від демократів Хілларі Клінтон може розраховувати на 215 голосів.
Як повідомлялося, кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп переміг у трьох ключових штатах: Флориді, Огайо і Північній Кароліні.
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