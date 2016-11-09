В США закрилися всі виборчі дільниці, Трамп лідирує в більшості штатів

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Голосування завершилося штатом Аляска, який має три голоси вибірників.

Опитування показували невелику перевагу кандидата від республіканців Дональда Трампа в цьому штаті.

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В цілому, за результатами підрахунку голосів, поки лідирує Дональд Трамп, який набирає 264 з 270 голосів вибірників. Його суперник від демократів Хілларі Клінтон може розраховувати на 215 голосів.

Як повідомлялося, кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп переміг у трьох ключових штатах: Флориді, Огайо і Північній Кароліні.