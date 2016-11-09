Російський експерт: Трамп-президент – це погана новина для Путіна

Таку думку висловив старший експерт російського Інституту економічної політики імені Гайдара, член фонду «Ліберальна місія» Сергій Жаворонков в інтерв’ю «Відкритій Росії».

«На мій погляд, Трамп-президент - це погана новина для Путіна. Біда більшості західних політиків - боягузтво і дипломатичність. Західний світ будується на логіці компромісу, домовленостей, співпраці. Там не прийнято щось «продавлювати», як у нас. І режими на кшталт російського це вдало використовують, вважаючи це слабкістю. Але Путін не випадково назвав США найбільшою країною світу. Так і є: країна з найбільшим світовим ВВП з Трампом на чолі буде домовлятися за своїми правилами: або так, або ніяк», – вважає Жаворонков.

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Як відомо, за попередніми даними, на виборах президента США переміг кандидат від Республіканської партії Трамп.