Два американські винищувачі зіткнулися над Тихим океаном
01:34, 10 листопада 2016Світ
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Два винищувачі F/A-18 Hornet зіткнулися над Тихим океаном неподалік від Сан-Дієго.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву американських військових.
Інцидент стався близько 11:43 за місцевим часом, коли поверталися з авіабази Корпусу морської піхоти ВМС США в Мірамаре.
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Один з пілотів зміг приземлитися на авіабазі North Island, а другий катапультувався. Рятувальний загін знайшов його через годину.
Обидва пілоти госпіталізовані і перебувають у стабільному стані. Розпочато розслідування причин події.
F/A-18 Hornet - це надзвуковий американський винищувач-бомбардувальник.
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