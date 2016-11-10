Два американські винищувачі зіткнулися над Тихим океаном

01:34, 10 листопада 2016
Світ
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Два винищувачі F/A-18 Hornet зіткнулися над Тихим океаном неподалік від Сан-Дієго.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву американських військових.

Інцидент стався близько 11:43 за місцевим часом, коли поверталися з авіабази Корпусу морської піхоти ВМС США в Мірамаре.

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Один з пілотів зміг приземлитися на авіабазі North Island, а другий катапультувався. Рятувальний загін знайшов його через годину.

Обидва пілоти госпіталізовані і перебувають у стабільному стані. Розпочато розслідування причин події.

F/A-18 Hornet - це надзвуковий американський винищувач-бомбардувальник.

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