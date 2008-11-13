Польська журналістка захекалася, поки «відпрацювала» програне міністру парі

Відома польська тележурналістка Моніка ОЛЕЙНІК оббігла Палац культури у Варшаві після програшу у спорі з міністром спорту Польщі Мирославом ДЖЄВЄЦЬКИМ.

Як пише сьогодні польський Dziennik, міністр та журналістка 5 вересня в ефірі Радіо ЗЕТ побилися об заклад, чи тодішній голова Федерації футболу Польщі Міхал ЛІСТКЄВИЧ залишиться на своїй посаді.

М.ОЛЕЙНІК стверджувала, що так, а міністр гарантував, що ні.

30 жовтня новим головою ФФП вибрали Гжегожа ЛЯТО.

Журналістка оббігла Палац культури, що знаходиться в самому центрі Варшави і є своєрідною візитівкою столиці, за 5 хвилин 50 секунд.

На фініші її зустрічали журналісти та міністр спорту з букетом червоних троянд.

"Захекана, але усміхнена від вуха до вуха журналістка взяла квіти і зізналась, що пишається з собою", - відзначає Dziennik.

"Чого тільки не робиться для Міхала ЛІСТКЄВИЧА, аби його не було...", - сказала журналістка, яку цитує видання.

Журналісти також питали міністра М.ДЖЄВЄЦЬКЄГО, чи йому не соромно змушувати жінку бігати. "Я гордий за пані Моніку - вона показала чоловікам, як треба вміти програвати застави", - сказав міністр.