"Наша стратегія передбачає близько 1 млрд. доларів"

Світовий банк готовий активізувати співпрацю з Україною, зокрема для нормалізації ситуації в банківській сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО заявив директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Мартін РАЙЗЕР.

«Наша стратегія з Україною передбачає приблизно 1 млрд. дол. США на рік, і ми попросили ще додаткові ресурси, щоб покрити проблеми банківського сектору», - заявив М.РАЙЗЕР.

За його словами, важливо й те, щоб розширення співпраці України та СБ відбувалося не тільки для протистояння кризі, а й для реалізації проектів, які дадуть змогу зміцнити економіку України та сприяти її розвитку.

Нагадаємо, на зустрічі в М.РАЙЗЕРОМ прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО також заявляла про прагнення України активізувати співпрацю зі СБ.

За її словами, починаючи з 1992 року, СБ надав Україні у вигляді інвестицій і підтримки бюджету 5 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США, щоб зміцнити довіру у фінансовому секторі та допомогти економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи. Програма розрахована на два роки. Національний банк уже отримав перший транш кредиту МВФ у розмірі 4,5 млрд. доларів для підтримки стабільності національної валюти та рекапіталізації банків.