Клінтон вперше після поразки на виборах помітили в громадському місці (фото)
09:13, 11 листопада 2016Світ
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Колишній кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон вперше після поразки помітили в громадському місці.
REUTERS
КПро це повідомляє CNN.
Уточнюється, що мешканка штату Нью-Йорк, де проживає і Клінтон, випадково зустріла її на прогулянці у лісі.
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«Спочатку я впізнала її чоловіка Білла Клінтона, а потім зрозуміла, що поруч з ним - Хілларі», - повідомила жінка CNN.
«Вона обняла мене, і взагалі була дуже привітна», - додала мешканка Нью-Йорка.
На президентських виборах 8 листопада Хілларі Клінтон програла республіканцеві Дональду Трампу.
Фото: facebook.com/margot.bermel
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