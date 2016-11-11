Клінтон вперше після поразки на виборах помітили в громадському місці (фото)

КПро це повідомляє CNN.

Уточнюється, що мешканка штату Нью-Йорк, де проживає і Клінтон, випадково зустріла її на прогулянці у лісі.

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«Спочатку я впізнала її чоловіка Білла Клінтона, а потім зрозуміла, що поруч з ним - Хілларі», - повідомила жінка CNN.

«Вона обняла мене, і взагалі була дуже привітна», - додала мешканка Нью-Йорка.

На президентських виборах 8 листопада Хілларі Клінтон програла республіканцеві Дональду Трампу.